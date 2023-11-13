В «Новабев групп» рекомендовали выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года

Директора российской алкогольной компании «Новабев групп» (в прошлом «Белуга») рекомендовали выплатить 135 рублей дивидендов на одну акцию. Данный размер доли от прибыли определили по итогам работы девяти месяцев 2023 года, пишут в пресс-службе компании.

27 декабря компания определит акционеров, имеющих право на выплату на получение дивидендов. Отметим, что при текущей стоимости акций (5687 рублей) дивидендная доходность составит 2,39%.

Ранее «Новабев групп» выплачивал дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 320 рублей на одну акцию.

Компания «Новабев групп» известна, как владелец сети розничных магазинов «Винлаб», а также как производитель водок, коньяка, виски и джина. На данный момент капитализация (рыночная стоимость) компании составляет 89,5 млрд рублей.