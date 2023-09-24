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В Норвегии задержали представившегося бойцом ЧВК «Вагнер» россиянина
В пятницу вечером полиция Норвегии арестовала мужчину, который представился бойцом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает интернет-газета The Barents Observer.
Согласно данным газеты. бывший солдат «Вагнера» Андрей Медведев пытался нелегально вернуться в Россию.
«Он пояснил, что считает, что его скоро экстрадируют в Украину и что возвращение в Россию будет более безопасным вариантом», – пишет интернет-газета.
Норвежская полиция также сообщила о задержании молодого человека при попытке пересечь границу между двумя государствами, но не раскрывала его имя и национальность. Однако позднее адвокат Бриньольф Риснес подтвердил, что речь идет о Медведеве.
В начале января полиция Норвегии сообщила, что на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью, задержали иностранца, незаконно пересекшего границу и попросившего убежище в королевстве. После задержания мужчина заявил норвежской прессе, что командовал отрядом «Вагнера».
Весной посольство России в Норвегии подтверждало, что нелегально перебежавший в страну Андрей Медведев хочет вернуться на родину.
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