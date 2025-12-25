В Норвегии простились с 27-летним биатлонистом Баккеном

Фото: Союз биатлонистов Норвегии

Во время открытой поминальной службы в Норвегии в одной из церквей простились с биатлонистом Сивертом Баккеном, скончавшемся в возрасте 27 лет в Италии 23 декабря. Об этом сообщило издание Vg.

Спортсмен находился в Италии в рамках подготовки к очередному этапу Кубка мира перед ОИ-26. Биатлониста нашли в отеле в его номере без признаков жизни и с гипоксической маской на лице, сообщили в Союзе биатлонистов Норвегии. Известно, что после рождественских праздников планируют провести вскрытие и установить точную причину смерти спортсмена.

Сиверт Баккен выступал в дисциплинах масс-старта, гонке преследования, спринте и эстафете. Он являлся обладателем Кубка мира-2021/2022 в зачёте масс-стартов и трёхкратным чемпионом Европы.