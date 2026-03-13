В Норвегии ожидают, что вопрос с гражданством россиянина Хайкина решится в ближайшие дни

Фото: glimt.no

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт сообщил, что вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин может получить гражданство Норвегии уже в самое ближайшее время. Это откроет российскому голкиперу путь в сборную страны.

По информации журналиста, позитивные сигналы исходят от самого футболиста. «Есть явные сигналы, что в ближайшие дни вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решён. Он намекнул на это после матча со "Спортингом" в среду», — цитирует Сальведта «Чемпионат».

Ключевой датой может стать следующая среда, когда главный тренер сборной Норвегии Стале Сольбаккен объявит состав на ближайшие матчи против Нидерландов и Швейцарии.

«Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх. Это может стать для него первым шагом к тому, чтобы стать первым номером Норвегии к началу чемпионата мира», — добавил Сальведт.

Сам Сольбаккен пока воздерживается от комментариев, предпочитая дождаться окончательного решения по паспорту. Напомним, Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2022 года и стабильно входит в число лучших вратарей чемпионата Норвегии.