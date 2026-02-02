В Норвегии назвали качества, которых не хватает Дарье Непряевой для удачных выступлений

Фото: соцсети Дарьи Непряевой

Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал перспективы российской лыжницы Дарьи Непряевой в Кубке мира.

Он признал талант спортсменки, но указал на области для роста.

«Непряева молода, обладает хорошей техникой и прогрессирует с каждым днем. Видно, что это очень талантливая девушка. Но ей не хватает физической силы и тактической мудрости, чтобы представлять реальную угрозу для шведок. Думаю, Дарье потребуется еще год или два, чтобы набрать необходимые кондиции», — сказал Сальтведт «Чемпионату».

Журналист также сравнил ее шансы с другими российскими лыжницами.

«Наталья Терентьева или Вероника Степанова, конечно же, были бы сейчас намного ближе к призовым местам. Да, я знаю, что Вероника пока не в той форме, что была у нее до рождения ребенка, однако уверен, что она вернется», — добавил он.

В завершение Сальтведт выделил еще одну перспективную спортсменку. «Кстати, Степанова рассказала мне про молодую Алину Пеклецову. Вот на кого мне очень бы хотелось посмотреть на мировом уровне!» — отметил норвежский обозреватель.

Напомним, Непряева выступает за Республику Татарстан на внутрироссийских соревнованиях.