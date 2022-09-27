В номинации «Скрипка» Всероссийского конкурса Татарстан представят двое казанцев

Фото предоставлено пресс-службой «Росконцертом»

В Татарской филармонии имени Габдуллы Тукая стартовал IV Всероссийский музыкальный конкурс. Казань стала местом проведения прослушиваний участников в номинации «Скрипка».

Фото предоставлено пресс-службой «Росконцерта»

Открыть событие выпала честь Московскому камерному оркестру Musica Viva под управлением Александра Рудина. Солирующие партии в этот вечер были поручены самобытному российско-венгерскому скрипачу Графу Мурже.

Фото предоставлено пресс-службой «Росконцерта»

Конкурс пройдёт в три тура, оцениваться будут скрипачи в возрасте от 16 лет до 31 года. На первый тур были допущены только 24 музыканта. К третьему этапу в конкурсе останутся лишь шесть претендентов на победу. Они разделят между собой призовой фонд в размере 1 050 000 рублей. Обладатель первой премии заберёт 300 тыс. рублей.

«Лукавить не стану, большинство участников — из Москвы и Санкт-Петербурга. Но, думаю, что все дело в том, что таланты еще в юном возрасте перебираются в столицы, чтобы оказаться ближе к консерваториям», — поделился мнением заместитель генерального директора ФГБУК «Росконцерт» Владимир Савельев.

Фото предоставлено пресс-службой «Росконцерта»

Тем не менее среди претендентов на победу значатся имена двух казанцев — 26-летнего Азата Нургаянова и 21-летней Александры Вайссбеккер. И один, и другая в своё время окончили среднюю специальную музыкальную школу при Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова.

Председателем жюри в этом году стал народный артист России, профессор Московской консерватории Максим Федотов. Среди членов жюри Татарстан представляет народный артист РТ, заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой скрипки Казанской консерватории Шамиль Монасыпов.

«Безусловно, русская скрипичная школа всегда высоко ценилась и до сих пор котируется во всем мире. Однако если 20–30 лет назад существовали такие понятия, как московская или питерская школы, то сегодня эти грани стерты. Ведь наши скрипачи учатся или, по крайней мере, имели возможность учиться везде и вбирать лучшее. Наша же задача на конкурсе — из этого лучшего отобрать самое лучшее», — уверен председатель жюри.

Фото предоставлено пресс-службой «Росконцерта»

Он подчеркнул, что зал Татарской филармонии — «место намоленное», ведь ему самому не раз приходилось выступать на этой сцене.

Прослушивания будут проходить до 3 октября. Во внеконкурсную программу войдут сольные концерты, лекции, творческие встречи и мастер-классы от ведущих специалистов.

Фото предоставлено пресс-службой «Росконцерта»

В день закрытия конкурса церемонию награждения украсит ГАСО РТ худрука и главного дирижёра — народного артиста РТ и РФ Александра Сладковского. За дирижёрский пульт встанет Айрат Кашаев.