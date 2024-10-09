В Ногинске потушили пожар на центральном рынке

В подмосковном Ногинске удалось потушить крупный пожар на центральном рынке.



Как сообщают РИА Новости, потушили возгорание на площади три тысячи квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил обращения с огнем.



Окончательную причину установит мобильная пожарная испытательная лаборатория.



Пострадавших при пожаре нет. В тушении огня участвовали 81 человек и 26 единиц техники.