Происшествия 13 января 2026 09:45

В ночном клубе Казани росгвардейцы поймали парня, пытавшегося продать наркотики

В Казани сотрудники Росгвардии совместно с полицией задержали 19‑летнего жителя Нижнекамского района, которого подозревают в покушении на сбыт синтетических наркотиков.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства, инцидент произошел ранним утром в ТРЦ на улице Николая Ершова. Персонал ночного клуба сообщил правоохранителям, что один из посетителей пытался продать запрещенные вещества другим гостям.

Подозреваемого обнаружили в служебном помещении клуба – при досмотре у молодого человека нашли три свертка с неизвестным веществом. При осмотре места происшествия нашли еще четыре аналогичные упаковки.

Экспертиза установила, что во всех семи свертках находились синтетические наркотики общей массой 8,69 грамма. 19-летнего парня доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств».

