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В ночь на 10 января с улиц Казани вывезли более 3 тыс. тонн снега
В ночь с 9 на 10 января с казанских улиц увезли 3,2 тыс. тонн снега. Также дороги города обработали противогололедными материалами. По данным комитета внешнего благоустройства столицы РТ, было использовано 167,9 тонны реагента и 451,7 тонны песко-соляной смеси. В общей сложности минувшей ночью дороги чистили 366 единиц техники и 89 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что уборка казанских улиц продолжится и днем. На работу в дневные часы выйдут 571 рабочий, а также задействуют 329 единиц спецтехники.
Интересно, что в общей сложности с начала зимы с казанских улиц вывезли больше 132,5 тыс. тонн снега.
Если у жителей Казани есть замечания по поводу уборки дворов, то они могут оставить свои комментарии на сайте «Открытая Казань» и по телефону: +7(843)236-41-23. Также сообщать о проблемных участках можно в чат-бот или по телефонам горячих линий.
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