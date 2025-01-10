В ночь на 10 января с улиц Казани вывезли более 3 тыс. тонн снега

В ночь с 9 на 10 января с казанских улиц увезли 3,2 тыс. тонн снега. Также дороги города обработали противогололедными материалами. По данным комитета внешнего благоустройства столицы РТ, было использовано 167,9 тонны реагента и 451,7 тонны песко-соляной смеси. В общей сложности минувшей ночью дороги чистили 366 единиц техники и 89 рабочих, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что уборка казанских улиц продолжится и днем. На работу в дневные часы выйдут 571 рабочий, а также задействуют 329 единиц спецтехники.

Интересно, что в общей сложности с начала зимы с казанских улиц вывезли больше 132,5 тыс. тонн снега.

Если у жителей Казани есть замечания по поводу уборки дворов, то они могут оставить свои комментарии на сайте «Открытая Казань» и по телефону: +7(843)236-41-23. Также сообщать о проблемных участках можно в чат-бот или по телефонам горячих линий.