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В ночь под Рождество Госавтоинспекция будет усиленно проверять соблюдение ПДД в РТ
В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по соблюдению правил дорожного движения в рождественские праздники, сообщили в ведомстве.
В ночь с 6 на 7 января в храмах, соборах и монастырях на территории Казани пройдут торжественные богослужения, посвященные православному празднику «Рождества Христова».
Для соблюдения правопорядка и соблюдения Правил дорожного движения наряды ДПС будут приближены к местам массового нахождения граждан.
Общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах праздничных богослужений осуществляют дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.
Особое внимание сотрудники полиции уделят обеспечению безопасности дорожного движения при подъездах к храмам и монастырям, возле пешеходных маршрутов, а также пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
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