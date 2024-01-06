В ночь под Рождество Госавтоинспекция будет усиленно проверять соблюдение ПДД в РТ

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции усилят работу по соблюдению правил дорожного движения в рождественские праздники, сообщили в ведомстве.

В ночь с 6 на 7 января в храмах, соборах и монастырях на территории Казани пройдут торжественные богослужения, посвященные православному празднику «Рождества Христова».

Для соблюдения правопорядка и соблюдения Правил дорожного движения наряды ДПС будут приближены к местам массового нахождения граждан.

Общественный порядок и безопасность дорожного движения в местах праздничных богослужений осуществляют дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.

Особое внимание сотрудники полиции уделят обеспечению безопасности дорожного движения при подъездах к храмам и монастырям, возле пешеходных маршрутов, а также пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.