news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 августа 2025 14:32

В ночь на вторник в России можно будет увидеть парад планет

Читайте нас в
Телеграм

В ночь на вторник можно будет наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на небосводе выстроятся в одну линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна, передает РИА Новости.

Ученые уточнили, что наблюдать парад можно будет на всей территории России примерно за час до восхода Солнца по местному времени. Полная картина явления станет доступна после появления Меркурия, который взойдет за полтора часа до рассвета.

#планета #астрономия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025