В ночь на вторник в России можно будет увидеть парад планет

В ночь на вторник можно будет наблюдать редкое астрономическое явление – парад планет. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на небосводе выстроятся в одну линию Меркурий, Венера, Юпитер и Луна, передает РИА Новости.

Ученые уточнили, что наблюдать парад можно будет на всей территории России примерно за час до восхода Солнца по местному времени. Полная картина явления станет доступна после появления Меркурия, который взойдет за полтора часа до рассвета.