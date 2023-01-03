В ночь на 4 января татарстанцы увидят пик звездопада Квадрантиды

Предстоящей ночью жители Татарстана смогут увидеть пик метеорного потока Квадрантиды, действующего с 27 декабря по 12 января, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на директора Астрономической обсерватории имени В.П. Энгельгардта, профессора Института физики КФУ Юрия Нефедьева. По его словам, количество сгорающих в атмосфере метеоров может составить 110 в час.

«По прогнозам Международной метеорной организации, при ясной погоде можно будет увидеть до двух “падающих звезд” в минуту. Наиболее подходящее время для наблюдений – с полуночи и до трех часов утра», – отметил Нефедьев.

Он также сообщил, что в 2023 году будет два солнечных затмения и два лунных. Оба солнечных затмения будут кольцеобразными – они произойдут 20 апреля и 14 октября

Однако кольцевые затмения на территории России в этом году увидеть будет нельзя, в отличие от лунных. «Одно лунное затмение произойдет 3 мая, а второе – 28 октября. Оба будут частными, то есть тень Земли будет закрывать диск Луны не полностью», – пояснил астроном.