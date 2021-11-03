В «Ночь искусств» в Набережных Челнах откроется выставка, посвященная Году родных языков

В день ежегодной акции «Ночь искусств» 3 ноября Центральная городская библиотека превратится в центр межнационального общения. Для всех желающих будут организованы поэтические чтения, мастер-классы, встречи с писателями и художниками. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В малой картинной галерее библиотеки состоится открытие групповой выставки «Традиции и современность» от преподавателей детской художественной школы №1. Событие «Искусство объединяет» приурочат к Году родных языков и народного единства.

Гостями мероприятия станут заслуженные деятели искусств Татарстана Рият Мухаметдинов и Сагида Сиразиева, они расскажут присутствующим о секретах своего мастерства.

В экспозиции разместится более сорока работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Начало запланировано на 17.00.