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Культура
3 ноября 2021  02:29

В «Ночь искусств» в Набережных Челнах откроется выставка, посвященная Году родных языков

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В день ежегодной акции «Ночь искусств» 3 ноября Центральная городская библиотека превратится в центр межнационального общения. Для всех желающих будут организованы поэтические чтения, мастер-классы, встречи с писателями и художниками. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

В малой картинной галерее библиотеки состоится открытие групповой выставки «Традиции и современность» от преподавателей детской художественной школы №1. Событие «Искусство объединяет» приурочат к Году родных языков и народного единства. 

Гостями мероприятия станут заслуженные деятели искусств Татарстана Рият Мухаметдинов и Сагида Сиразиева, они расскажут присутствующим о секретах своего мастерства. 

В экспозиции разместится более сорока работ живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Начало запланировано на 17.00.

#ночь искусств
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