В НКНХ внедрили отечественные системы усовершенствованного управления производством

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Весной 2022 года встал острый вопрос: как внедрять СУУТП на НКНХ?

Одним из наиболее заметных по экономической эффективности решений является Система усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП). Такая система была введена в промышленную эксплуатацию на заводах этилена и мономеров нижнекамского предприятия СИБУРа в августе 2023 года. Система разработана с использованием отечественного ПО и стала примером импортозамещения.

Внедрять Систему усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) на «Нижнекамскнефтехиме» начали год назад. СУУТП как автопилот управляет технологическим процессом. Оператор процесса определяет допустимые границы технологических параметров, необходимое качество продукции, а система сама удерживает параметры в этих границах. При этом СУУТП выполняет оптимизацию, например минимизирует расход энергоносителей или максимизирует производительность установки при допустимых параметрах качества, что позволяет получить хороший экономический эффект, а также минимизировать количество ошибок, связанных с человеческим фактором.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«В ходе работы пришлось решать острый вопрос: какую СУУТП внедрить на НКНХ с учетом того, что основные иностранные вендоры отказались поставлять специализированное ПО в Россию? СИБУР принял решение привлечь российскую компанию «Т-СОФТ» для разработки программного обеспечения на НКНХ. Так компания способствовала импортозамещению», – рассказывает менеджер СУУТП НКНХ Юрий Игнатьев.

Для внедрения цифровых инструментов, в том числе и Системы усовершенствованного управления технологическим процессом, в НКНХ была создана специальная команда Цифрового офиса. В состав которой вошли высококвалифицированные профессионалы по автоматизации промышленных производств.

Проработка пилотного внедрения цифрового инструмента СУУТП на заводах этилена и мономеров началась летом 2022 года. К работе над проектом подключились специалисты Цифрового офиса НКНХ, российского подрядчика компании «Т-СОФТ», корпоративного центра СИБУРа и, конечно, работники заводов этилена и мономеров. Менее чем за год они разработали проектную документацию, многопараметрические контроллеры, которые управляют несколькими переменными процессами одновременно, и виртуальные анализаторы, определили стратегии управления и задачи оптимизации, провели монтаж серверного оборудования, а также выполнили работы по интеграции с существующей системой управления технологическим процессом. После этого началось непосредственное внедрение Системы усовершенствованного управления технологическим процессом на действующем производстве. Уже в апреле 2023 года на заводе этилена и на установке ЦГФУ завода мономеров были завершены пусконаладочные работы и стартовала опытная эксплуатация нового оборудования. В августе 2023 года система была введена в промышленную эксплуатацию.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Мы уже ощутили удобство работы системы и ее пользу»

Перед началом эксплуатации новой системы оперативный технологический персонал заводов прошел обучение работе с СУУТП и уже отмечает возможности новой системы, совершенствующей процесс. Так, оператор выставляет допустимые границы технологических параметров в соответствии с регламентом, а система самостоятельно управляет технологическим процессом, освобождая сотрудников от необходимости непрерывного контроля.

«Персоналу установки ЦГФУ очень сложно “вручную” экономично вести технологический процесс разделения ШФЛУ, поскольку процесс “живой” и требует постоянной корректировки режима. Сейчас же, с внедрением СУУТП, ситуация значительно поменялась. Система автоматически выдерживает режим: подбирает расход пара, обеспечивая очень экономичный режим работы колонн на установке. Мы уже ощутили удобство работы системы и ее пользу», – отметил начальник цеха Ранис Хамидуллин.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В ближайшие пять лет СУУТП зайдет и на остальные пять заводов НКНХ

На НКНХ отмечают, что, несмотря на небольшое время работы системы, уже видны первые результаты по стабилизации технологического процесса и достижению экономического эффекта. Так, на заводе этилена удалось добиться сокращения расхода пара, увеличения выработки этилена и пропилена, увеличилась выработка пиробензина для производства бензола. На производстве Центральной газофракционирующей установки также удалось значительно снизить потребление пара. Экономический эффект за три месяца эксплуатации системы составил 61 млн рублей.

В периметре СИБУРа внедрение цифровых инструментов является важным методом повышения эффективности работы производства. Компания постоянно повышает уровень автоматизации на своих предприятиях и инвестирует средства в развитие цифровых инструментов. На предприятиях СИБУРа программа внедрения СУУТП проходит с 2014 года. Система усовершенствованного управления уже внедрена на 48 технологических установках девяти предприятий компании. При этом экономический эффект от внедрения инструмента составил более 3,2 млрд рублей.

Работа над проектом на НКНХ стала огромным толчком для развития отечественного ПО для СУУТП, подчеркивают на предприятии. Совместно со специалистами СИБУРа инженеры компании «Т-Софт» усовершенствовали программное обеспечение, которое в текущий момент не уступает по функционалу импортным аналогам и позволяет реализовывать проекты СУУТП различной сложности. В ближайшие пять лет СУУТП зайдет и на остальные пять заводов НКНХ.