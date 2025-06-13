В Нижневартовске пройдет «Праздник уличных театров». Жители города смогут посетить его в субботу, 14 июня, на набережной Оби. Начало – в 14:00, пишет Ugra-news.

Гостей ждет живое интерактивное шоу, в котором каждый прохожий может неожиданно оказаться непосредственным участником действия. Все коллективы выступят под открытым небом. Среди участников праздника – театр «Трикстер» (Москва) со спектаклем «Лукоморье», театр Альтерум (Москва) с постановками «Фантомим» и «Цветные и белые», а театр из Воронежа представит спектакль «Три урока русской словесности».

Фантастические арт-объекты, звуковые спецэффекты, живая актерская игра, шоу о семье, акробатика, уличный танец, живая поэзия Пушкина – все это ждет зрителей спектаклей.

Фестиваль «Праздник уличных театров» проводится с 2019 года. Его организатор — Театр Наций (Москва).