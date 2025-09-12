В российском регионе появятся «теплые» остановки

В Ханты-Мансийском автономном округе, в городе Нижневартовске до конца сентября установят 10 новых остановок с подогревом и информационными табло. Об этом сообщило издание ugra-news.

Глава Управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Геннадий Котляров заявил, что особенностью новых остановок будут закрытые и открытые зоны ожидания транспорта. По словам депутата, зимой на остановках будет поддерживаться комфортная температура благодаря работе конвектора, а еще будут установлены антивандальные скамейки и противоскользящий пол.

Шесть подобных остановок уже функционируют в Нижневартовске.