В Нижневартовске из-за взрыва газа в жилом доме обрушились два этажа, есть погибшие

В Нижневартовске в одном из жилых домов обрушились два этажа. По предварительной информации, трагедия произошла из-за взрыва газа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Видео с последствиями обрушения появилось в социальных сетях.

По последней информации, в результате обрушения погибли пять человек, еще трое пострадали – их госпитализировали в местную больницу. Всего из здания эвакуировали 52 человека, еще трое находятся под завалами.