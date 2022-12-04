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Ру Тат
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Происшествия
4 декабря 2022  17:18
Павел Климчак

В Нижневартовске из-за взрыва газа в жилом доме обрушились два этажа, есть погибшие

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В Нижневартовске в одном из жилых домов обрушились два этажа. По предварительной информации, трагедия произошла из-за взрыва газа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Видео с последствиями обрушения появилось в социальных сетях.

По последней информации, в результате обрушения погибли пять человек, еще трое пострадали – их госпитализировали в местную больницу. Всего из здания эвакуировали 52 человека, еще трое находятся под завалами.

#взрыв газа #нижневартовск
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