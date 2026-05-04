В Нижнекамском районе одобрили строительство птицефабрики и нового жилого комплекса

На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Радмир Беляев рассказал о работе Инвестиционного совета, очередное заседание которого прошло 30 апреля. По его словам, на рассмотрение были вынесены проекты, имеющие стратегическое значение для развития города и района. Речь идет о задачах по повышению качества жизни, диверсификации экономики и созданию новых рабочих мест.

Среди ключевых инициатив – проект строительства птицефабрики яичного направления в Каенлинском сельском поселении. Предприятие рассчитано на производство до 150 тысяч яиц в сутки, планируется создание порядка 30 рабочих мест. Уже достигнуты договоренности с крупными покупателями продукции.

Также был одобрен проект строительства жилого комплекса на улице Мурадьяна, который, по оценке, станет значимым элементом развития городской инфраструктуры.

Часть инициатив направлена на доработку с учетом необходимости их большей ориентированности на интересы жителей.

Отдельно отмечено, что менее чем за год Инвестиционный совет рассмотрел почти 50 проектов. По словам Радмира Беляева, для Нижнекамска, как одного из промышленных центров Татарстана, важно, чтобы инвестиции шли не только в крупную промышленность, но и в малый и средний бизнес. Именно он формирует комфортную среду для жизни и работы, обеспечивает занятость и конкурентоспособные зарплаты.

Глава района подчеркнул, что за каждым проектом стоят реальные рабочие места, налоговые поступления и дальнейшее развитие территории.

Он также напомнил о новом крупном инвестиционном проекте для Нижнекамска – создании производства полного цикла синтетических волокон, нитей и полимеров для легкой промышленности. На его реализацию Правительство России направит почти 50 млрд рублей в виде субсидирования кредитов.

Проект предусматривает выпуск полиэтилентерефталата – полимера, применяемого в производстве тары, пленок и других изделий, а также синтетических нитей и волокон для текстильной промышленности. Он реализуется в рамках механизма субсидирования льготных кредитов кластерной инвестиционной платформы и национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на обеспечение технологического лидерства.