В Нижнем Услоне открылось новое здание администрации

В селе Нижний Услон Верхнеуслонского района состоялось торжественное открытие нового здания местной администрации. Объект площадью 96 кв. метров был построен в рекордные сроки — всего за полгода — в рамках республиканской программы «Строительство зданий исполнительных комитетов (Советов) сельских поселений Республики Татарстан».

На мероприятии присутствовали председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, руководитель района Евгений Варакин, главы поселений и жители села. Перед торжественной частью гости ознакомились с результатами благоустройства: новыми дорогами, газификацией и проектами по водоснабжению.

«В рамках данной программы мы построили 96 административных зданий по всему Татарстану, два из них — в Верхнеуслонском районе. В следующем году планируем строительство еще одного объекта в селе Кургуза», — отметил Экзам Губайдуллин.

Глава района Евгений Варакин поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова, правительство республики и лично Экзама Губайдуллина за поддержку. Он подчеркнул, что новое здание станет не только административным центром, но и символом развития Нижнего Услона.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого