В Нижнем Новгороде завершился Суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3

В Нижнем Новгороде 24-25 апреля прошел Суперфинал турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди школьных команд и учреждений среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе полпреда Президента РФ в ПФО.

Впервые в столице Приволжья одновременно собрались сильнейшие школьные коллективы из малых городов и сельских населенных пунктов, а также команды профессиональных образовательных организаций из всех регионов округа – всего 56 команд: 28 юношеских и 28 девичьих в двух категориях (СПО и школьники), победители региональных отборов.

На торжественной церемонии закрытия присутствовали заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, руководители органов исполнительной власти Нижегородской области и профессиональные баскетболисты клуба «Пари НН» – серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио, победитель Кубка мира по баскетболу 3х3 Илья Карпенков и капитан клуба, победитель и призер Кубка России Евгений Бабурин.

Согласно сообщению, Машковцев в приветственном слове отметил, что от имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и от себя лично поздравляет участников с окончанием Суперфинала. Он подчеркнул, что ПФО – центр баскетбола, и все больше людей занимается этим видом спорта и любит его. В отборочном этапе участвовала 91 тысяча спортсменов, чтобы попасть в Суперфинал, поэтому здесь все победители, добавил он.

Результаты соревнований:

Среди общеобразовательных организаций (юноши):

1 место – Саратовская область (школа №12 г. Балашов)

2 место – Нижегородская область (школа №6 имени К. Минина г. Балахна)

3 место – Пермский край (школа №10 г. Чайковский)

Среди общеобразовательных организаций (девушки):

1 место – Республика Татарстан (Кукморская средняя школа №4)

2 место – Удмуртская Республика (Чуровская СОШ с. Чур)

3 место – Республика Башкортостан (школа №1 с. Буздяк)

Лучшими игроками среди школьников признаны Дина Каримова (Татарстан) и Игорь Китаев (Саратовская область).

Среди профессиональных образовательных организаций (юниоры):

1 место – Самарская область (Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева)

2 место – Чувашская Республика (Новочебоксарский химико-механический техникум)

3 место – Республика Башкортостан (Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности)

Среди профессиональных образовательных организаций (юниорки):

1 место – Кировская область (Кировский пожарно-спасательный юридический полицейский колледж)

2 место – Чувашская Республика (Новочебоксарский химико-механический техникум)

3 место – Нижегородская область (Дзержинский педагогический колледж)

Самыми ценными игроками среди студентов СПО стали Евгения Жданова (Кировская область) и Георгий Рузаев (Самарская область).

Турнир ПФО по баскетболу 3х3 проводится по инициативе полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова по трем направлениям: среди студентов СПО (с 2023 года), студентов вузов (с 2024 года) и школьников из малых городов и сел (с 2025 года).

Цель проекта – создание условий для развития спортивного досуга в образовательных организациях и популяризация уличного баскетбола как массового и доступного вида спорта.