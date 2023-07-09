В Нижнем Новгороде впервые прошел Волжский Сабантуй

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

В Нижнем Новгороде впервые организован национальный татарский праздник – Волжский Сабантуй. Событие собрало делегации из 41 региона России, граничащих с Волгой и её притоками.

Открывая торжественную часть праздника, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – председатель Национального Совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поприветствовал гостей от имени жителей республики.

«Дорогие гости, я с вами здороваюсь на языке, котором говорил Тукай, великом татарском языке. Говоря о Волге и Волжском Сабантуе, мы, несомненно, имеем в виду великую Россию. 15 субъектов расположены на Волге, 26 рек впадают в Волгу. Поэтому сегодня представители 41 татарской автономии собрались в Нижнем Новгороде», – сказал Шайхразиев.

Первый Волжский Сабантуй состоялся на площадке Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района. В программе праздника – выступление творческих коллективов Татарстана и Нижегородской области, национальная борьба корэш, традиционные народные игры. Также было оборудовано татарское подворье, где гости праздника могли отведать национальные блюда.

В Нижегородской области проживает более 40 тысяч татар. Дважды в регионе проводился Федеральный Сабантуй.