Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнем Новгороде впервые прошел Волжский Сабантуй
В Нижнем Новгороде впервые организован национальный татарский праздник – Волжский Сабантуй. Событие собрало делегации из 41 региона России, граничащих с Волгой и её притоками.
Открывая торжественную часть праздника, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – председатель Национального Совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поприветствовал гостей от имени жителей республики.
«Дорогие гости, я с вами здороваюсь на языке, котором говорил Тукай, великом татарском языке. Говоря о Волге и Волжском Сабантуе, мы, несомненно, имеем в виду великую Россию. 15 субъектов расположены на Волге, 26 рек впадают в Волгу. Поэтому сегодня представители 41 татарской автономии собрались в Нижнем Новгороде», – сказал Шайхразиев.
Первый Волжский Сабантуй состоялся на площадке Центрального парка культуры и отдыха Автозаводского района. В программе праздника – выступление творческих коллективов Татарстана и Нижегородской области, национальная борьба корэш, традиционные народные игры. Также было оборудовано татарское подворье, где гости праздника могли отведать национальные блюда.
В Нижегородской области проживает более 40 тысяч татар. Дважды в регионе проводился Федеральный Сабантуй.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»