В Нижнем Новгороде возродят Ярмарочную мечеть — прошла церемония закладки камня

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

В Нижнем Новгороде прошла церемония закладки камня под строительство Ярмарочной мечети. Мероприятие по традиции началось со чтения Корана, передает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

«Мы стоим недалеко от место слияния двух рек Волги и Оки. Тут находилась Нижегородская ярмарка, которая собирала много народа. Сегодня мы участвуем в историческом событии. Наше государство возвращается к своим историческим приоритетам», — сказал председатель ДУМ России муфтий шейх Равиль Гайнутдин и поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Гостей поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ — председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«С этого дня мы приступаем к этому большому делу. Удачи всем!» — сказал он.

Фото: пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Глеб Никитин заявил, что еще одна историческая справедливость будет восстановлена, и поблагодарил всех причастных к реализации проекта.

«Мечеть играет важнейшую роль в жизни мусульман. Это место доброты и помощи всем нуждающимся. Я уверен, у мечети будет полнокровная жизнь. Мечеть была открыта 1827 году, а в 2027 году будет 200-летие. Думаю, что мы должны встретить этот юбилей уже в построенной мечети. Строительство будет финансироваться за счет средств верующих и спонсоров», — сказал губернатор.

Исторически Ярмарочная мечеть располагалась на Магометанской площади, на территории Нижегородской ярмарки, где просуществовала с 1817 по 1930 год (сегодня эта территория у Бетанкурского канала застроена). Это была одна из самых первых каменных мечетей в России, построенная по указу императора Николая I на средства казны.