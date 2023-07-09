Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнем Новгороде возродят Ярмарочную мечеть — прошла церемония закладки камня
В Нижнем Новгороде прошла церемония закладки камня под строительство Ярмарочной мечети. Мероприятие по традиции началось со чтения Корана, передает пресс-служба Всемирного конгресса татар.
«Мы стоим недалеко от место слияния двух рек Волги и Оки. Тут находилась Нижегородская ярмарка, которая собирала много народа. Сегодня мы участвуем в историческом событии. Наше государство возвращается к своим историческим приоритетам», — сказал председатель ДУМ России муфтий шейх Равиль Гайнутдин и поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Гостей поприветствовал заместитель Премьер-министра РТ — председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.
«С этого дня мы приступаем к этому большому делу. Удачи всем!» — сказал он.
Глеб Никитин заявил, что еще одна историческая справедливость будет восстановлена, и поблагодарил всех причастных к реализации проекта.
«Мечеть играет важнейшую роль в жизни мусульман. Это место доброты и помощи всем нуждающимся. Я уверен, у мечети будет полнокровная жизнь. Мечеть была открыта 1827 году, а в 2027 году будет 200-летие. Думаю, что мы должны встретить этот юбилей уже в построенной мечети. Строительство будет финансироваться за счет средств верующих и спонсоров», — сказал губернатор.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»