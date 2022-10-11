В Нижнем Новгороде стартовал всемирный конгресс традиционной игрушки

Всемирный конгресс традиционной игрушки и Форум креативных территорий торжественно открылись сегодня в Нижнем Новгороде. В мероприятие приняли участие участие глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко, полпред Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, представители профильных министерств РФ и руководители крупнейших российских предприятий в сфере народных художественных промыслов.

Приветствуя участников, Игорь Комаров отметил, что поддержка отрасли народных художественных промыслов (НХП) важна, так как большинство территорий, связанных с этой сферов, расположено в сельской местности.

«Кроме того, поддержка НХП в регионах округа – это часть комплексного подхода к развитию Приволжских территорий, в том числе через призму туристического потенциала, культурного многообразия и межрегиональных маршрутов с использованием речного судоходства», – сказал Комаров.

Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что художественные промыслы, ремесла и народная игрушка заключают в себе исторический и духовный опыт народа и его душу.

«2022 год объявлен указом Президента РФ Владимира Путина Годом культурного наследия народов России, и главная идея Форума креативных территорий – устойчивое развитие регионов на основе нашего культурного кода, а также объединение предпринимательской активности с традициями и творчеством», – добавила она.

Перед началом пленарного заседанием гости осмотрели экспозицию «Города и промыслы», в том числе продукцию предприятий Палеха (Ивановская область), Дятьковского хрустального завода (Брянская область) и «Гжельского фарфорового завода» (Московская область). Делегация ознакомилась с экспонатами выставки, проходящей в рамках Форума по развитию детского туризма, который также проходит в Нижнем Новгороде.