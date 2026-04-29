В Нижнем Новгороде стартовал марафон «Знание.Первые», посвященный Году единства народов России

Просветительский марафон «Знание.Первые» стартовал сегодня в Нижнем Новгороде. Мероприятие посвящено Году единства народов России, который был объявлен Президентом Владимиром Путиным.

Марафон проходит с 28 по 30 апреля сразу в десяти городах страны и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В нем участвуют около тысячи молодых активистов. Делегация Татарстана работает на московской площадке марафона.

Участникам направил обращение полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что федеральный просветительский марафон «Знание.Первые» в Приволжском федеральном округе становится началом большого пути, который должен расширить кругозор и знания молодежи о стране.

По его словам, мероприятие является одним из ключевых событий Года единства народов России в округе. Он подчеркнул, что этот год открывает новые возможности для общества, помогает сближать культуры народов и укреплять дружбу.

Также в обращении говорится, что современный мир переживает масштабные изменения, поэтому особенно важно чувствовать поддержку близких и единомышленников, что хорошо понимают жители регионов ПФО.

Участников также поприветствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он заявил, что регион не раз на собственном опыте убеждался, что единство и сплоченность помогают добиваться результатов в разные исторические периоды. По его словам, в области живут и работают представители многих народов, и именно это многообразие становится источником силы.

Он отметил, что в регионе уделяется особое внимание проектам, направленным на укрепление межнациональной дружбы, сохранение культурного наследия и поддержку самореализации молодежи. Также он сообщил, что работа ведется по двум основным направлениям – развитию межкультурного взаимодействия и актуализации исторического наследия событий 1612 года.

Губернатор выразил уверенность, что среди участников марафона есть авторы будущих проектов, которые смогут повлиять на развитие не только региона, но и страны.

В день открытия на площадке марафона проходят выступления в тематических блоках, посвященных мужеству, патриотизму, культуре, спорту и достижениям России. Среди спикеров – кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев», председатель городской думы Нижнего Новгорода, представитель партии «Единая Россия» Евгений Чинцов, военный корреспондент МИА «Россия сегодня» Дмитрий Радченко, писатель и общественный деятель, член президентского совета по культуре и искусству Захар Прилепин, трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, генеральный директор АНО «Корпоративная академия Росатома» Юлия Ужакина, аэрокосмический инженер и основатель образовательных проектов Денис Прудник, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, актер Илья Глинников и телеведущий Федерико Арнальди, а также другие приглашенные спикеры.

30 апреля с участниками встретится генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Нижний Новгород уже семь раз становился площадкой марафона. В прошлом году мероприятие было посвящено 80-летию атомной промышленности и проходило сразу в Нижнем Новгороде и Мордовии. Тогда участниками стали более четырех тысяч молодых людей из регионов округа.