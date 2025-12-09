В Нижнем Новгороде спасли крошечного детеныша эдипова тамарина

Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

Сотрудники нижегородского зоопарка спасли крошечного детеныша эдипова тамарина, который оказался слишком слабым, чтобы выжить самостоятельно.

Детеныш родился в зоопарке, но его физическое состояние было критическим. Директор зоопарка Владимир Герасичкин в беседе с «Время Н» отметил, что в природе слабые малыши практически обречены.

«Если эдипов тамарин родился слабым, он обречен на гибель, так как сразу же после рождения малышу нужно ухватиться за шерсть своей мамы и крепко держаться за нее на протяжении первых месяцев жизни. Если же детеныш слишком мал и слаб, он может попросту не удержаться на самке, упадет и погибнет – таковы законы жестокого естественного отбора… Этого допустить мы не могли», – сообщил он.

Первые дни жизни малыша приходилось кормить каждые два часа. В момент рождения его вес составлял чуть более 30 грамм. Сейчас маленький самец активно набирает вес и постепенно пробует взрослую пищу – бананы, яблоки и груши в виде пюре.

Для поддержки хватательных рефлексов сотрудники зоопарка изготовили для детеныша «маму» из искусственной шерсти. Внутрь специального ворсистого чехла помещают грелку, за которую малыш держится между кормлениями.