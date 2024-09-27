В Нижнем Новгороде прошла Спартакиада кадетских корпусов ПФО

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

25 сентября состоялось торжественное закрытие VIII Спартакиады кадетских корпусов Приволжского федерального округа «Кадет Приволжья», которая проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Сто ребят из пяти окружных кадетских корпусов (Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского и Нижегородского) приняли участие в Спартакиаде «Кадет Приволжья» на базе Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф., чтобы продемонстрировать свои навыки.

На протяжении трех дней они участвовали в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам, интеллектуальных конкурсах на патриотическую тематику и спортивных состязаниях. Татарстан на Спартакиаде представляли воспитанники Татарстанского Кадетского Корпуса Приволжского Федерального округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Заместитель полпреда Олег Машковцев от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова поздравил ребят с успешным завершением Спартакиады и пожелал участникам не останавливаться на достигнутом.

«Ребята, вы с честью прошли все испытания Спартакиады: продемонстрировали высокую физическую и интеллектуальную подготовку, получили опыт работы в команде и самое главное – обрели новых друзей. Убежден, что ваше кадетское братство стало еще крепче. Именно поэтому на нашей Спартакиаде не бывает побежденных и проигравших, вы все – победители!», – отметил Комаров.

После награждения юных кадетов ребят ждали музыкально-развлекательная программа и выступление от мотоклуба «Ночные волки».