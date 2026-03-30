В Нижнем Новгороде прошел третий форум «Единой России» «Есть результат!»

В Нижнем Новгороде состоялся третий окружной форум партии «Единой России» «Есть результат!», посвященный поддержке молодежи и развитию возможностей для нового поколения. Ключевой частью программы стала серия из шести тематических круглых столов, где эксперты и представители различных регионов обсудили предложения для новой Народной программы.

Участники говорили о создании современной инфраструктуры для самореализации молодых людей, развитии технического образования, поддержке наставничества, а также расширении возможностей для спорта и туризма.

Формируется новая образовательная инфраструктура: открыты сотни кванториумов, IT-кубов, мини-«Сириусов» и тысячи площадок «Точка роста».

«17% из всей этой инфраструктуры приходится на Приволжский федеральный округ», – рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, он напомнил, что по поручению президента к 2030 году будут построены 25 университетских кампусов мирового уровня.

«К 2036 году их станет 40. Такой масштабной стройки ещё не было в истории. Поволжье, наверное, самый богатый на кампусы округ нашей федерации», – отметил он.

Одним из ключевых направлений работы остается национальный проект «Молодежь и дети», который был запущен при непосредственном участии ЕР. Он объединил основные меры государственной поддержки для подрастающего поколения. Параллельно развивается федеральный проект «Профессионалитет», который также активно продвигает партия. Сегодня создано около 500 образовательных кластеров, а к 2030 году на эту модель подготовки перейдут все колледжи страны.

«Единая Россия» вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности – именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России», – подчеркивает секретарь Генерального совета Партии Владимир Якушев.

Говоря об уже реализованных решениях, Дмитрий Чернышенко оценил эффективное сотрудничество «Единой России» с правительством. По его словам, получилось создать прочную базу в сфере образования.

«Мы обеспечили доступность мест в садах для детей от 3 до 7 лет. За последние 5–6 лет создали более миллиона новых мест в школах. Ключевой стала флагманская программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная президентом. В рамках программы уже отремонтировано более 6,5 тысяч школ», – акцентирует внимание он.

Новые же выработанные инициативы будут учтены при подготовке следующей Народной программы, куда уже более 20 тысяч человек отправили свои предложения. При этом сбор заявок все еще открыт на сайте естьрезультат.рф, поучаствовать могут все, в том числе и жители Поволжья.