В Нижнем Новгороде пройдёт интенсив по финансовой грамотности для креаторов

Представители креативных индустрий в Нижнем Новгороде с 10 ноября по 15 декабря смогут пройти интенсив «Креаторы финансов» и защитить собственный творческий проект. Просветительскую программу по финансовой грамотности проводит Волго-Вятское ГУ Банка России при поддержке правительства Нижегородской области.

«Наш интенсив – для тех, кто работает в креативных индустриях и хочет делиться полезными знаниями о финансах. Программа построена на разборе практических кейсов и жизненных ситуаций. Мы пригласили ярких спикеров, которые поделятся своим опытом и помогут разобраться, как сложные финансовые темы можно преподносить в творческих форматах», – отметила заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова.

Участники смогут пройти пять образовательных модулей. Один из них посвящён финансовой достоверности: как не исказить смыслы, оставаясь креативным. Также участники узнают, как «упаковать» проект для получения гранта или другого внешнего финансирования. Прошедшие все пять модулей в финале смогут защитить свой оригинальный проект, получить рекомендации от членов жюри и использовать их при реализации инициатив.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что несколько лет работы с Президентским фондом культурных инициатив показали, насколько важен при подаче грантовых заявок формальный подход – правильное заполнение документов, формирование отчётов. Поэтому много внимания уделяется обучению креативных команд, на практике показывая, как творческий проект можно уложить в определённую систему. Она добавила, что к этой работе присоединятся коллеги из Банка России, обладающие экспертностью во многих темах, касающихся финансов.

«Креативные индустрии сегодня – один из самых быстрорастущих секторов экономики, но именно в нем часто возникают проблемы, связанные со слабой проработкой финансового планирования. Цель учебного интенсива – сформировать у креаторов навыки и инструменты, чтобы они могли разрабатывать проекты на стыке творчества и финансов: образовательные продукты, медиаформаты, игровые решения, арт-проекты и сервисы, популяризирующие финансовую грамотность», – прокомментировала проректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) Мария Самоделкина.

Программу курса «Креаторы финансов» Волго-Вятское ГУ Банка России создало по итогам опроса креаторов Приволжья, проведённого весной этого года во время тематического круглого стола. Большинство участников отметили, что у них недостаточно собственных знаний и компетенций в области финансов. Также креаторы назвали самые востребованные темы, которые войдут в программу интенсива.

Регистрация на интенсив продлится до 5 ноября.