В Нижнем Новгороде прогулочный теплоход врезался в набережную

Накануне в Нижнем Новгороде пассажирский прогулочный теплоход «Доброход» столкнулся с набережной реки Оки. Об этом сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, причиной столкновения стали технические неполадки на судне.

В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры сошли на берег.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судоходства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.