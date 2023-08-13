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В Нижнем Новгороде прогулочный теплоход врезался в набережную
Накануне в Нижнем Новгороде пассажирский прогулочный теплоход «Доброход» столкнулся с набережной реки Оки. Об этом сообщают в Приволжской транспортной прокуратуре.
По предварительной информации, причиной столкновения стали технические неполадки на судне.
В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры сошли на берег.
В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Транспортная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности судоходства и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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