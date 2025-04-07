В Нижнем Новгороде появится 18 новых мини-футбольных площадок в 2025 году

В 2025 году в Нижнем Новгороде установят 18 новых площадок для мини-футбола. Об этом сообщает «Время Н».

Три из них появятся на территориях муниципальных спортивных школ дополнительного образования – КСШ № 1, СШ «Олимп» и СШ ДС «Северная звезда». Еще 15 площадок обустроят в рамках модернизации открытых спортивных пространств в районах города.

Сегодня футболом в муниципальных спортшколах Нижнего Новгорода занимается 2106 человек – это больше, чем в 2024 году, когда число воспитанников составляло 1880. Все они ежегодно участвуют в соревнованиях различного уровня.

Работы по установке площадок будет проводить муниципальное автономное учреждение «МЦ спортивных объектов и ГТО».