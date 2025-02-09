В Нижнем Новгороде поймали казанца, который похитил и ограбил местного студента

Двое парней в Нижнем Новгороде обманом заманили студента на улицу Белинского, где напали на него, затолкали в машину и отвезли к гаражам на улице Ивлиева. По пути они забрали у него компьютер, планшет и деньги, а затем оставили его в гаражах и сбежали.

Позднее полицейским удалось найти похитителей. Ими оказались 19-летний безработный из Балахны и 24-летний житель Казани. Они сознались и вернули все похищенное. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Против парней возбудили дело о грабеже. Им грозит до семи лет колонии.