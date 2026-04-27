В Нижнем Новгороде планируют открыть Центр татарской культуры

В Нижегородской области, где одной из самых многочисленных национальных групп являются татары-мишари, планируется создание Центра татарской культуры, сообщил ИА «Время Н» исполнительный директор Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области Тимур Шарафутдинов.

По его словам, процессы урбанизации серьезно изменили ситуацию: люди переезжают в города, и среда естественной передачи культуры постепенно ослабевает. В этих условиях создание городского центра татарской культуры – объективная необходимость, позволяющая сохранить и передать культурное наследие следующим поколениям. Концепция центра сформирована, проектная документация подготовлена, определен объект – здание на улице Пешкова, 14, площадью 525 квадратных метров, которое администрация города передала автономии в безвозмездное пользование на неопределенный срок.

Центр задумывается как современное городское общественное пространство с музейной экспозицией по истории нижегородских татар, концертной площадкой, образовательными программами по изучению языка и традиций, базой для творческих коллективов, спортивным направлением (включая борьбу «Корэш»), выставочными и мультимедийными пространствами, библиотекой, коворкингом для молодежи, детскими и семейными программами, а также гастрономической составляющей. При этом центр создается как открытое пространство для всех жителей и гостей региона независимо от национальности и вероисповедания.

Основной вопрос – финансовый. Органы власти указывают на бюджетные ограничения. Ведется работа с бизнесом и меценатами.

На IV Молодежном форуме нижегородских татар «НижгарФорум» 11 апреля 2026 года единогласно принято решение о создании межрегионального молодежного движения нижегородских татар. Это прежде всего запрос самой молодежи. Нижегородские татары – уникальное сообщество, выходцы из региона проживают по всей стране и за ее пределами, сформировалась идентичность «нижгары». Задача – сохранить горизонтальные связи, формировать интерес к малой родине, создавать мотивацию для возвращения и участия в жизни региона.

В регионе уже действует татароязычная газета «Туган як», радиовещание на татарском языке, телепрограмма «Нижгары». В Нижнем Новгороде действуют три мечети, строится четвертая, ежегодно проводится Сабантуй.

Шарафутдинов отметил, что татары и русские на протяжении веков вместе строили и развивали страну, живут бок о бок, учатся в одних школах, работают в одних коллективах, создают межнациональные семьи. В регионе сформировалась устойчивая модель межнационального согласия.

Назначение Шарафутдинова (из числа коренных нижегородских татар) торгово-экономическим представителем Татарстана в Нижегородской области является свидетельством высокого уровня доверия и дополнительным инструментом укрепления межрегиональных связей. Создание центра татарской культуры — вклад в укрепление межнационального согласия и развитие региона, что требует совместных усилий государства, общества и бизнеса.