В Нижнем Новгороде падает спрос на квартиры в новостройках

В новых жилых домах Нижнего Новгорода растет число квартир, которые не удается продать. Об этом рассказала директор Нижегородского центра независимой экспертизы Татьяна Романчева, передает ИА «Время Н».

По мнению собеседницы издания, цены у некоторых застройщиков далеки от адекватности. Соответственно, ряд проектов «зависает» именно из-за высокой стоимости.

Эксперты солидарны, что спрос на первичном рынке жилья уменьшился из-за сокращения льготных ипотечных программ.

«Из-за роста издержек в строительстве цены вряд ли будут снижаться, зато многие застройщики сейчас активно предлагают скидки», – отметил генеральный директор агентства недвижимости «Чекни» Анатолий Рябинин.

Президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Макарова в свою очередь констатировала, что спрос сместился в сторону компактного и доступного жилья. Это значат, что «самые ликвидные – однокомнатные квартиры».

При этом, по оценке представителей отрасли, к концу текущего года могут немного вырасти цены на вторичном рынке. На это могут повлиять вероятное продолжение снижения ключевой ставки Банка России и сформировавшийся за последние два года отложенный спрос.