В Нижнем Новгороде открыли памятник автору судебной реформы Дмитрию Замятнину

Памятник министру юстиции Российской империи Дмитрию Замятнину, которого считают главным архитектором судебной реформы 1864 года, открыли на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Время Н».

Открытие памятника прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем канале в «Максе». Он напомнил, что под руководством Замятнина разработали судебные уставы, заложившие основы современной правовой системы России. Они закрепили принципы независимости суда, гласности, состязательности сторон и суда присяжных.

Глава региона назвал Замятнина человеком кристальной честности, глубокого ума и неподкупности, отметив, что долгое время его имя оставалось в тени других исторических фигур.

«Право – это совесть государства. И Дмитрий Николаевич Замятнин был человеком, чья государственная совесть не знала компромиссов», – написал Никитин.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в создании и открытии памятника. Он выразил надежду, что монумент будет напоминать о том, что большие перемены начинаются с личной ответственности и несгибаемой воли.

«С возвращением великого имени в историю нашего города», – добавил глава региона.