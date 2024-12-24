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Происшествия 24 декабря 2024 15:42

В Нижнем Новгороде на территории академии МВД упал беспилотник

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На территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде упал беспилотник.

Как сообщают ТАСС, пострадавших и разрушений нет.

Беспилотник изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования.

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