news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнем Новгороде на территории академии МВД упал беспилотник
Скопировать ссылку
На территории академии МВД на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде упал беспилотник.
Как сообщают ТАСС, пострадавших и разрушений нет.
Беспилотник изъяли спецслужбы для дальнейшего исследования.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400