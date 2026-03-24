В Нижнем Новгороде на форуме «Единой России» обсудят поддержку детей и молодежи

В Нижнем Новгороде пройдет форум «Есть результат», посвященный вопросам поддержки детей и молодежи, развитию образовательной и социальной инфраструктуры, а также формированию предложений в новую народную программу «Единой России». Об этом сообщается на сайте партии.

На площадке соберутся представители регионов Приволжского федерального округа, включая участников молодежных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагогов, наставников, студентов и ветеранов СВО.

От Татарстана участие в форуме примут: Секретарь реготделения партии, Почетный Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин, депутат Госсовета РТ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, координатор партпроекта «Крепкая семья» в РТ, начальник Управления ЗАГС КМ РТ Эльвира Ахметова, министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров, Учредитель Фонда ресоциализации в РТ Данияр Максудов, Руководитель Мамадышского местного отделения Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Арина Левина, гендиректор АНО «Ассамблея туристских волонтеров РТ» Юлия Баширова.

В рамках форума Правительство отчитается о реализации положений народной программы в части создания условий для самореализации молодежи, развития образовательной и спортивной инфраструктуры, а также подготовки кадров, в том числе для технологического суверенитета страны.

В мероприятии примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

«Поддержке молодежи и развитию детей партия уделяет особое внимание. Это стратегическое направление в нашей работе – именно от того, какими вырастут наши будущие поколения, зависит то, какой будет наша страна. Вкладывая усилия в их образование и поддержку, мы инвестируем в экономику, науку, общество. В сильную и конкурентоспособную Россию», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также отметил важность участия молодежи в формировании будущего страны: «Формировать образ будущего страны должны те, за кем это будущее. Поэтому мы приглашаем всех молодых людей не оставаться в стороне и представлять свои смелые идеи».

Дмитрий Чернышенко, в свою очередь, сообщил, что регионы ПФО активно используют инструменты нацпроекта «Молодежь и дети», развивают инфраструктуру и поддерживают семьи участников СВО. По его словам, благодаря этому проекту реализуется комплекс мер, включая создание университетских кампусов мирового уровня, развитие колледжей «Профессионалитета», молодежных лабораторий и инженерных школ.

Секретарь Нижегородского реготделения партии, губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что одним из приоритетов остается развитие системы образования и создание комфортной среды для молодых семей.

«Чтобы дети в каждой семье могли ходить в детский сад, учиться в современной школе рядом с домом, мы строим новые образовательные учреждения и капитально ремонтируем существующие… Сейчас строим в Нижнем Новгороде не просто ИТ-кампус «НЕЙМАРК», а целый ИТ-квартал, где молодые специалисты смогут работать над передовыми проектами, не покидая родного города», – отметил он.

Форум в Нижнем Новгороде продолжит серию окружных мероприятий «Есть результат!». Ранее старт сбору предложений в новую народную программу дал Председатель партии Дмитрий Медведев на форуме в Екатеринбурге. Аналогичные встречи планируется провести во всех федеральных округах.

В Казани отчетно-программный форум регионального отделения «Единой России» «Есть результат!» состоялся 16 марта с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Фарида Мухаметшина. На нем работали четыре тематические площадки, посвященные экономике, развитию сел, молодежной политике и качеству жизни.

По итогам обсуждений сформированные предложения будут включены в обновленную народную программу партии, которая впервые будет состоять из двух частей: предвыборного документа с конкретными решениями и стратегического блока, определяющего ценностные ориентиры и образ будущего страны.