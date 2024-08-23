В Нижнем Новгороде и Казани появятся гигантские подарки от Yappy

Фото предоставлено пресс-службой Yappy

Приложение вертикальных видео Yappy, входящее в «Газпром-Медиа Холдинг», проведет масштабные мероприятия в Нижнем Новгороде и Казани, чтобы познакомиться со своими потенциальными и действующими авторами, а также с зрителями.

На встречу с двумя городами команда Yappy приедет с гигантскими подарками. Эффектная «распаковка» в атмосфере праздника состоится на площади Маркина 25 августа в Нижнем Новгороде и 30 августа на территории экстрим-парка «Урам» в Казани — в День Республики Татарстан и День города.

На глазах у зрителей арт-объекты превратятся в развлекательные и образовательные пространства. Гостей ждут мастер-классы от блогеров Yappy, интерактивная видеозона, мягкий бассейн, диджей-сеты, танцевальный флешмоб в стиле k-pop, квизы и розыгрыши. Хедлайнером мероприятий станет видеоблогер Влад Глент, который устроит фан-встречу и автограф-сессию.

Каждый посетитель сможет собрать пак брендированных подарков, пройдя квест в формате пути пользователя приложения: от установки Yappy до создания креативного видео. На площадках будут размещены QR-коды, ведущие на уникальные видеоподборки по популярным категориям контента: путешествия, танцы, аниме, k-pop и животные.

Yappy не первый раз проводит большие мероприятия в регионах. В первый такой тур в 2022 году отправился Yappy-Truck, 12-метровый грузовик с мобильной студией для создания контента и концертами артистов на крыше. Кроме того, приложение вертикальных видео регулярно проводит онлайн-конкурсы и кастинги. Так команда находит талантливых авторов и зрителей, которые становятся телеведущими, лицами рекламных кампаний, артистами музыкального лейбла Yappy Music и участниками шоу на телевидении при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга».

Yappy (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») — приложение вертикальных видео, которое было запущено 29 ноября 2021 года. Особенность видеоплатформы — интуитивно понятный интерфейс и гибкий функционал. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.

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Фотографии предоставлены пресс-службой Yappy.