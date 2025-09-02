В Нижнем Новгороде арестовали экс-главу управления строительства метро

Бывшего руководителя нижегородского управления по строительству метро и дорог арестовали по обвинению в получении крупной взятки.

По данным следствия, экс-директор муниципального учреждения обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. В конце мая стало известно о подозрении, а затем ряд СМИ сообщил, что фигурант был объявлен в федеральный розыск.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.