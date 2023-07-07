В Нижнем Новгороде 9 июля откроют мемориальную доску в честь певца Рашита Вагапова

Штаб татар Нижнего Новгорода 9 июля приглашает всех на торжественное открытие мемориальной доски выдающемуся татарскому певцу Рашиту Вагапову.

Это первая в городе официально установленная памятная доска, посвященная татарскому общественному или культурному деятелю. Сбор гостей пройдет в 9.00 по адресу: ул. Варварская, д. 10.

Еще 22 мая Комитет Гордумы Нижнего Новгорода по увековечению сообщил, что открытие мемориальной доски будет приурочено к проведению в городе Волжского сабантуя.

«Татары — коренной народ Нижегородчины, проживающий здесь много веков. И много великих татар — уроженцы нижегородской земли, одним из них является Рашит Вагапов», — напомнил исполнительный директор местной национально-культурной автономии татар «Нур» Тимур Шарафутдинов.

Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в деревне Актуково Сергачского уезда Нижегородской губернии. Окончил Нижегородский педагогический техникум и Московское музыкальное училище. В 1940-е годы был одним из наиболее успешных татарских эстрадных певцов. Особой популярностью в его исполнении пользовались народные песни «Уел», «Зулейха», «Нурия», песни на музыку татарских композиторов Салиха Сайдашева, Джаудата Файзи и других.