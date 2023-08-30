В Нижнекамске состоялся суд над мотоциклистом, по вине которого в ДТП пострадала женщина

Нижнекамская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя, по вине которого в ДТП пострадала пассажирка мотоцикла. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

29 апреля мужчина, управляя мотоциклом Honda в селе Нижнее Афанасово врезался в автомобиль Volkswagen Polo. После столкновения мотоцикл отбросило на грузовой автомобиль Mercedes-Benz. В результате ДТП пассажирка мотоцикла получила тяжелые травмы.

Суд признал мужчину виновным по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку». Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, мужчина извинился перед пострадавшей и загладил причиненный вред.