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Культура 28 сентября 2026 23:02

В Нижнекамском ТЮЗе представили «Шинель» в постановке Камиля Гатауллина

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В Нижнекамском театре юного зрителя 25, 26 и 27 сентября прошли премьерные показы спектакля «Шинель» по одноименной повести Николая Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Режиссер и художник постановки Камиль Гатауллин определил ее жанр как мистическую трагикомедию, и это позволяет посмотреть на гоголевскую историю под другим углом.

Классический сюжет приобретает современную театральную форму. «Петербург Гоголя оказывается пространством, где смешное соседствует с тревожным, бытовое – с мистическим, а за абсурдностью происходящего всё отчетливее проступает трагедия маленького человека», – отметили в театре.

Особое внимание создатели постановки уделили визуальному миру. Над ним вместе с Камилем Гатауллиным работали художник по костюмам Наталья Фадеева и художник по свету Ильдар Шакиров. Свет становится полноценным инструментом повествования, формируя настроение сцен и помогая зрителю погружаться в гоголевскую атмосферу.

Не менее значима пластика. Режиссер по пластике Ильнур Гарифуллин и выступивший в качестве хореографа знаменитый танцовщик Нурбек Батулла создали особую систему движения, которая дает постановке еще один язык: порой гротескный, порой тревожный, а иногда почти призрачный.

Впрочем, самым неожиданным решением стал выбор артиста для исполнения главной роли: Акакия Акакиевича Башмачкина сыграла актриса Екатерина Солопова.

Стоит отметить, что режиссерское решение оказалось шире одного произведения. В постановку включены эпизоды и упоминания из других произведений цикла «Петербургские повести». В результате мир спектакля становится более объемным. Создатели стремились не пересказать классика, а вступить с ним в диалог.

Постановка осуществлена при поддержке проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» по направлению «Театры – детям».

#Нижнекамский ТЮЗ #премьера спектакля
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