В нижнекамском СНТ спасли отбившегося от стаи лебеденка

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В нижнекамском СНТ «Строитель» спасли лебеденка, который, предположительно, отбился от стаи во время непогоды. Другие птицы, живущие на пруду, не признали его, однако неравнодушные дачники устроили целую операцию по спасению пернатого.

На вид малышу всего около трех недель, поэтому его пол определить пока невозможно. Вопреки этому он уже получил имя – назвали маленького лебедя в честь автора сказки с аналогичным сюжетом Ганса Христиана Андерсона. На помощь дачникам, которые покормили птицу, но не знали, как ей еще помочь, пришел начальник нижнекамского межрайонного отдела Государственного комитета по биоресурсам Эдуард Иванов.

«Я ходил по озеру, смотрел, хотел найти родителей. Нигде не видно. Сейчас пока заберу к себе, буду выхаживать, выкармливать. Координаты дачникам оставил, если они увидят его родителей, мне позвонят. Привезу и подселим к семье, чтобы они дальше воспитывали его», – поделился он историей спасения.

Иванов уточнил, что подселить такого маленького лебеденка к сородичам, например, на Лебяжьем озере, не представляется возможным. Птицы могут не принять подкидыша и заклевать его, как это было на пруду в садовом товариществе.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой