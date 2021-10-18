В Нижнекамском районе завершается благоустройство последнего в этом году двора

В 2021 году в республиканскую программу «Наш двор» были включены 67 дворов Нижнекамского района, в 66 из них работы по благоустройству завершены. Об этом доложил на деловом понедельнике в Нижнекамске заместитель руководителя исполкома города Максим Санков.

«Всего в Нижнекамском районе 643 двора, в программу включены 383 из них с охватом 451 МКД, и они должны быть благоустроены в течение пяти лет. В этом году было запланировано привести в порядок 67 дворов, на эти цели выделено 703 млн рублей. Сейчас подходят к концу работы в последнем дворе, в остальных 66 уже завершены», – привел данные замглавы муниципалитета.

На необходимость последующей сохранности детского и спортивного оборудования и правильную их эксплуатацию обратил внимание и.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Нельзя, чтобы потом на детских площадках парковались машины, к примеру. Нужно обеспечить и безопасность жителей. Поэтому я прошу, чтобы старшие по домам, председатели СТОС контролировали этот вопрос, потому что двор – это общедомовая территория, и это должен помнить каждый», – сказал Рамиль Муллин.