В Нижнекамском районе запустили новые форматы работы с подростками и родителями

В Нижнекамском районе после инцидента с нападением ученика на сотрудницу школы реализуется комплекс дополнительных мер безопасности и профилактики, сообщил руководитель исполнительного комитета муниципального района Рустем Латыпов на деловом понедельнике.

По его словам, в образовательных учреждениях усилена психологическая помощь, проведена диагностика учащихся, организована индивидуальная работа с подростками группы риска. Также проверены системы охраны школ и усилен пропускной режим.

Параллельно внедряются новые форматы взаимодействия с родителями и учениками, направленные на выстраивание более открытого и доверительного диалога.

«Сегодня наша задача — выстроить систему, которая работает не после происшествия, а на предупреждение», — отметил Латыпов.

Он добавил, что Нижнекамск рассматривается как площадка для внедрения новых профилактических подходов, включая развитие цифровых каналов обратной связи для подростков, усиление межведомственного взаимодействия, а также запуск образовательных и воспитательных проектов.

Отдельное внимание, по словам главы исполкома, уделяется формированию правовой культуры школьников как инструменту профилактики буллинга и насилия.

«Ребенок, понимающий, что его право на личное пространство и уважение защищено не только моральными нормами, но и законодательством, обретает внутреннюю опору», — подчеркнул он.

Отмечается, что ученики нижнекамских школ также демонстрируют высокие результаты в правовых образовательных инициативах. Так, ученица школы №26 Амира Архипова стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права «Софиум», а ученица школы №29 Софья Андриянова вошла в число призеров.

Кроме того, 12–13 марта на базе образовательного центра «Адымнар» прошел зональный этап проекта «Академия Первых» общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». В мероприятии приняли участие представители 11 муниципальных районов.

Проект направлен на развитие организационных компетенций подростковых команд, формирование командного взаимодействия и вовлечение молодежи в социально значимую деятельность.