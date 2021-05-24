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Ру Тат
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24 мая 2021  09:29
Эльза Кузнецова

В Нижнекамском районе за прошедший отопительный сезон произошло свыше 1,5 тыс. аварий

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В Нижнекамском районе Татарстана за отопительный сезон 2020/2021, который стартовал 11 сентября и завершился 6 мая, произошло свыше 1,5 тыс. инцидентов и аварий. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города сообщила заместитель мэра Марина Камелина. 

Одна из самых крупных аварий произошла 18 января 2021 года, когда без тепла остались часть многоквартирных домов и объекты социального обслуживания, однако благодаря отлаженной работе все было своевременно приведено в нормативное состояние, отметила заместитель мэра. 

По словам докладчика, аварии возникают на объектах водоснабжения. Одна из основных причин высокой аварийности — изношенное состояние инженерных сетей. В общей сложности степень износа сетей по республике составляет 54%. 
Сейчас в Нижнекамске стартовала подготовка к новому отопительному сезону. Необходимо подготовить 293 км тепловых сетей, из них ветхих - 7,4 км, а также охватить 326 км водопроводных сетей, из них в ветхом состоянии — более 4 км, отметила заместитель мэра. 

«Предприятие „Татэнерго“ планирует провести ремонт тепловых сетей на нескольких участках по улицам Гагарина, Сююмбике, Баки Урманче, Проспект Мира общей протяженностью 1,4 км», — сообщила Камелина.
На сегодняшний день в городе начаты гидравлические испытания сетей, в связи с этим в некоторых домах отключено горячее водоснабжение. «Просим нижнекамцев отнестись к этим ограничениям с пониманием», — подчеркнула спикер. 
 

#нижнекамский район #деловой понедельник
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