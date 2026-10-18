В Нижнекамском районе высадили 350 елей вдоль дороги у кладбища

В Нижнекамском районе Татарстана появилась зеленая изгородь из 350 елей вдоль дороги рядом с городским кладбищем. Ее протяженность превышает 500 метров. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своем канале в МАКС.

По его словам, деревья привезли из Кзыл-Юлского питомника. Им уже больше десяти лет, высота некоторых достигает пяти метров. Саженцы с закрытой корневой системой, что, по словам специалистов, помогает им лучше прижиться на новом месте.

Беляев отметил, что посадку провели в рамках муниципального проекта «Зеленый свет» – совместной работы муниципалитета с промышленными предприятиями и общественностью по озеленению города и района. Он подчеркнул, что важно не только высаживать деревья, но и тщательно заботиться о них после посадки. По его словам, власти будут следить, чтобы ели хорошо прижились и росли долгие годы.