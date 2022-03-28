В Нижнекамском районе введут в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых домов

В этом году в Нижнекамском районе будет построено 70 тыс. кв. метров жилья. Новоселы получат ключи от квартир в десяти новостройках. Об этом на деловом понедельнике доложил замруководителя исполкома Нижнекамского района по строительству Радик Хазиев.

«В этом году мы планируем реализовать и ввести в эксплуатацию жилой дом №21 в 49-м микрорайоне и жилой дом №8 напротив ТРК „Сити Молл“. Срок ввода в эксплуатацию — август-сентябрь», — отметил докладчик.

Кроме того, планируется сдать пятиэтажный дом на проспекте Строителей, 10б, два 20-этажных высотных дома на проспекте Шинников и многоквартирный дом в Камских Полянах.

Помимо этого, будут введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов на территории жилого комплекса «Терра парк» в поселке Красный Ключ.