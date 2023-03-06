В Нижнекамском районе втрое выросло количество случаев мышиной лихорадки

Слайд: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске и районе за прошедший год зарегистрирован 141 случай мышиной лихорадки. В сравнении с 2021 годом отмечается рост заболеваемости в три раза. Об этом на деловом понедельнике доложил начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижнекамскому району Рустем Изиятуллин.

«Показатель заболеваемости 2022 года выше среднемноголетнего уровня в 1,7 раза. Заболеваемость по Республике Татарстан выросла также в 2,8 раза», — отметил спикер.

По условиям заражения преобладают очаги лесного типа — 55 случаев, бытового — 44, садово-дачного — 39, производственного — 3. Наибольшая заболеваемость приходится на ноябрь и декабрь.

Работа по истреблению мышевидных грызунов проводится планово на объектах различной категории, в том числе промышленных, лечебных, детских, пищевых, жилищно-коммунальных и прочих.

«Проведены дератизационные мероприятия открытых территорий в 4 детских оздоровительных лагерях, на территории Майдана, в городском кладбище, на территории лесного массива за магазином Лента, лесного массива, примыкающего к городу „Батыр-Шифалы-Красный Ключ“. Случаев заражения на обработанных территориях не зарегистрировано», — доложил Рустем Изиятуллин.

Он поручил обратить внимание на наличие грызунов в жилом секторе, в том числе и в многоквартирных домах.

«Качество обработок здесь страдает. Это и есть бытовой путь заражения, который вырос в 2,4 раза в 2022 году, с преимущественным инфицированием в зимние месяцы года», — отметил он.