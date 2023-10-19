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В Нижнекамском районе водителя легковушки зажало после столкновения с кроссовером
Сегодня утром в Нижнекамском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
ДТП произошло на 8-м км автодороги Нижнекамск-Набережные Челны. Со слов очевидцев, «ВАЗ – 2110» выехал на встречку и врезался в Kia Seltos. В результате удара сильно пострадала передняя часть легковушки. Прибывшим на место спасателям пришлось вытаскивать водителя из салона авто.
По словам очевидцев, оба водителя получили ранения. Мужчина, который находился за рулем отечественной легковушки, был госпитализирован.
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