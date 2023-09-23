В Нижнекамском районе в озере утонул молодой мужчина

Сегодня днем в озере Подборное у садового товарищества «Строитель» в Нижнекамском районе утонул мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место отправились водолазы из ЗПСО №6 и оперативная группа Нижнекамского гарнизона.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

После трехчасовых поисков спасатели извлекли тело 36-летнего погибшего из воды и передали правоохранителям.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

ГУ МЧС России по РТ предупреждает, что температура воды сейчас уже не соответствует требованиям безопасности и составляет не более 13 градусов. Купание в такой воде может спровоцировать переохлаждение, спазмы и судороги, и в итоге привести к утоплению.