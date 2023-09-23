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В Нижнекамском районе в озере утонул молодой мужчина
Сегодня днем в озере Подборное у садового товарищества «Строитель» в Нижнекамском районе утонул мужчина, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место отправились водолазы из ЗПСО №6 и оперативная группа Нижнекамского гарнизона.
После трехчасовых поисков спасатели извлекли тело 36-летнего погибшего из воды и передали правоохранителям.
ГУ МЧС России по РТ предупреждает, что температура воды сейчас уже не соответствует требованиям безопасности и составляет не более 13 градусов. Купание в такой воде может спровоцировать переохлаждение, спазмы и судороги, и в итоге привести к утоплению.
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